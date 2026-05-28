Węgry po Orbánie mogą przekształcić Bałkany Zachodnie

Goran Buldioski jest Senior Fellow w Hertie School, współpracującej z Jacques Delors Centre. Wcześniej przez ponad 19 lat był związany z Open Society Foundations (OSF), gdzie pełnił szereg kluczowych funkcji, m.in. dyrektora programowego ds. Europy i Azji Środkowej, dyrektora wykonawczego ds. Europy, dyrektora biura OSF w Berlinie oraz dyrektora Think Tank Fund. Jego działalność koncentruje się na transformacji demokratycznej w Europie Wschodniej, rozwoju badań nad polityką publiczną oraz roli społeczeństwa obywatelskiego i filantropii w Europie. Ukończył studia magisterskie z zakresu polityki publicznej na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim oraz z zakresu zachowań organizacyjnych na Uniwersytecie George’a Washingtona. Jest również członkiem Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR).